Osaka atropela Tsurenko e avança às semifinais de um Slam pela primeira vez na carreira

Na tarde desta quarta-feira (5), em partida válida pelas quartas de final do US Open, a japonesa #19 Naomi Osaka passou por cima da ucraniana #36 Lesia Tsurenko sem dó, nem piedade. Em apenas 57 minutos de confronto, a jovem de 22 anos venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1. De quebra, atingiu seu melhor resultado como tenista profissional e se tornou a primeira tenista do Japão a alcançar as semifinais de um Grand Slam desde Kimiko Date, em 1996.

Osaka dominou a partida desde o início. A japonesa entrou em quadra jogando solta e sólida do fundo da quadra, diferentemente de sua adversária, que não se encontrava e cometia muitos erros. Com duas quebras, no segundo e no sétimo game, fechou a primeira parcial em 6/1 com extrema tranquilidade.

O roteiro foi praticamente o mesmo no segundo set. Osaka seguia liderando com folga. Tsurenko parecia sentir algum incômodo que a impedia de atuar 100%, o que aumentava mais ainda a diferença de nível entre as duas durante a partida. A japonesa abriu 4/1, enfrentou três break points em seu saque, mas saiu do buraco e manteve a vantagem. Voltando a quebrar o serviço da ucraniana no sétimo game, a nipônica decretou a vitória novamente por 6/1.

Valendo vaga na grande final em Nova Iorque, Osaka enfrentará a vencedora do duelo entre a espanhola #30 Carla Suárez Navarro e a norte-americana #14 Madison Keys, que entram em quadra ainda nesta quarta-feira (5), na sessão noturna da Arthur Ashe.