Keys bate Suárez Navarro com tranquilidade e volta às semifinais do US Open

Pela quarta vez em quatro jogos, Madison Keys superou Carla Suárez Navarro. Nesta quarta-feira (5), a americana venceu a espanhola em apenas 1h24 de partida, com parciais de 6/4 e 6/3 pelas quartas do US Open de 2018.

Essa foi a primeira vitória de Keys sobre a espanhola em sets diretos, uma vez que a americana triunfou sobre Suárez Navarro em três sets nos outros três confrontos. Com esse resultado, a americana frustrou os sonhos da atual número 24 do ranking da WTA de participar de semis de Slam pela primeira vez na vida, enquanto. A estadunidense fará a quarta semifinal da carreira, a segunda na temporada.

Na partida, ambas as tenistas sofreram com múltiplos erros não forçados: Keys cometeu 32, enquanto Suárez Navarro, 18, ao passo que a espanhola fez 10 winners, contra 22 da americana. No serviço, Keys mostrou a sua superioridade, fazendo seis aces, três duplas faltas e vencendo 80% dos pontos com seu primeiro serviço.

.@madison_keys reaches the 3rd semifinal in her last 5 Major appearances as she defeats Suarez-Navarro 6-4, 6-3 under the lights!#USOpen pic.twitter.com/VOGVMyJKCp — US Open Tennis (@usopen) 6 de setembro de 2018

Nas semis, Madison Keys enfrentará a #19 Naomi Osaka, que atropelou Lesia Tsurenko na tarde desta quarta-feira (5). No confronto direto, a americana venceu as três partidas ocorridas, a última delas em Roland Garros deste ano.