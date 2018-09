Sem dificuldades, Serena Williams vence Sevastova e avança à final do US Open

Pela nona vez em sua carreira, Serena Williams jogará a final do US Open. Nesta quinta (6), a americana despachou Anastasija Sevastova, da Letônia, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/0 em 1h07 de partida.

Serena confirma, assim, a 31° final de Slam em sua vida, com 23 vitórias e aproveitamento de 77%. Foi a primeira partida entre as duas no circuito, o que dá à americana mais uma vantagem em H2Hs. Além disso, foi o terceiro pneu de Serena na campanha, vencendo também, com este placar, Kaia Kanepi e Magda Linette.

Na partida, a ex-número 1 dominou o jogo após sair de 0/2 no primeiro set, conquistando 12 dos próximos 13 games do embate. As estatísticas mostraram a manutenção da fase de alto nível de Serena, que fez 30 winners e 20 erros não forçados, enquanto Sevastova, mais defensiva, fez 10 winners e 12 erros não forçados, além de baixo aproveitamento em seu serviço, constantemente ameaçado pelas devoluções rápidas de sua oponente.

Na final, Serena Williams não terá surpresas, uma vez que já enfrentou suas duas possíveis adversárias anteriormente: Madison Keys, que perdeu as três partidas ocorridas, ou Naomi Osaka, que venceu a única partida contra a americana. A final ocorrerá no sábado.