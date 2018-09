Sock/Mike Bryan derrubam Kubot/Melo e vencem segundo slam consecutivo

Em tarde iluminada do norte-americano Jack Sock, ele e o parceiro, o experiente norte-americano Mike Bryan, levaram o título do US Open, após vencer a dupla do mineiro Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot, que buscava título inédito.

Muito sólidos na partida, a parceria norte-americana, cabeça de chave três do torneio, precisou de 1h14 para fechar o embate em 6/3 e 6/1, tendo convertido apenas dois aces contra nenhum da dupla do brasileiro, que cometeu três duplas faltas contra quatro de Bryan e Sock, os quais dispararam 36 winners contra 18 de Melo e Kubot, que cometeram sete erros não-forçados contra oito da atual e melhor dupla norte-americana de sucesso do momento.

O primeiro set começou muito disputado e firme por parte de ambas as duplas; o mineiro salvou break points para confirmar o seu serviço no sexto game e sustentou. Já no oitavo game, a disputa no saque de Kubot durou nove minutos e teve uma performance surreal de Sock com seu jogo agressivo, dominando as ações com seu potente e preciso forehand até conseguir a quebra, sacar firme e vencer a primeira parcial por 6/3 em 46 minutos.

Na segunda etapa, a dupla do brasileiro sofreu um apagão, cometeu muitos erros na rede e acabou sendo quebrada em duas oportunidades, vendo os rivais dispararem em 4/0 no placar. Porém a parceria do polonês com o brasileiro furou a possibilidade de pneu no saque do mineiro, mas voltou a ser quebrado no sétimo game do que foi o set derradeiro por 6/1 em apenas 28 minutos.

Este é o segundo título de Grand Slam dos norte-americanos em dois torneios dessa importância. Mike Bryan não erguia o título do US Open desde 2014, junto ao seu irmão gêmeo, o canhoto Bob Bryan. De quebra, o veterano também se tornou o maior campeão de Grand Slams com 18 título, dois a mais que o seu irmão, atualmente lesionado.

Sock e Bryan conquistaram o feito histórico de, após 15 anos, ser a dupla campeã de Wimbledon e do US Open numa única temporada. Campeão de dois títulos de Grand Slam, Roland Garros em 2015, ao lado de Ivan Dodig, e Wimbledon em 2017 ao lado de Kubot, Melo jogou sua quarta final de torneio do Grand Slam, a primeira vez em New York.