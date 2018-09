Mattek-Sands e Jamie Murray conquistam título de duplas mistas do US Open

Dupla número 1 do US Open, a americana Bethanie Mattek-Sands e o inglês Jamie Murray bateram a parceira formada pelo croata Nikola Mektic e a polonesa Alicja Rosolka por 2/6, 6/3 e 11/9 em uma 1h21, se tornando campeões do major americano nas quadras duras do Aberto dos Estados Unidos.

Muito sólidos na partida, a parceria anglo-americana, cabeça de chave um do torneio, converteram apenas três aces contra dois da dupla oponente e 26 winners contra 28 da dupla croato-polonesa, a qual cometeu 15 erros não-forçados contra dez da melhor dupla mista do momento.

O primeiro set começou muito disputado e firme das duplas, o croata

salvou break point para confirmar o seu serviço no sexto game e sustentou. No sétimo game, a disputa no saque de Murray durou dez minutos e teve uma performance impressionante de Rosolska com seu estilo agressivo dominando as ações com seu potente backhand até conseguir a quebra, sacar firme e vencer a primeira parcial por 6/2, em 29 minutos.

Na segunda etapa, a dupla Mektic e Rolsolka sofreu de excesso de confiança, cometeu muitos erros na rede e acabou sendo quebrada no oitavo game, vendo os rivais vencerem em 6/3 o segundo set em 35 minutos.

No match tie break do terceiro set, a parceria Murray e Mattek-Sands quebrou os oponentes no oitavo, nono e 20º ponto, convertendo o quinto match point para assim fechar a parcial por 11/9, em 15 minutos de set.