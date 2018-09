Emocionada, Osaka fala de idolatria por Serena e afirma que lutará para chegar ao topo do ranking

Naomi Osaka, após vencer sua partida contra Serena Williams, que,

para muitos parecia ser o duelo mais inesperado do torneio, se mostrou muito grata e feliz por estar reencontrando suas melhores atuações no seu piso de melhor aproveitamento no circuito da WTA. Após fazer um primeiro set impecável vencendo por 6/2, Osaka voltou mais focada e agressiva no set seguinte.

Já Serena foi irregular demais e se irritou muito no final com o árbitro sendo assim derrotada de novo por 6/4. A japonesa de origem haitiana deixou uma impressão muito boa contra o ex-número um do mundo após 1h19 de jogo.

Na cerimônia de premiação, depois de vaias e um discurso bonito de Serena, Osaka começou se desculpando: "Sinto muito. Sei que vocês vieram aqui para ver Serena vencer, mas agradeço porque vocês vieram e viram o encontro", disse a japonesa, visivelmente abatida com tudo o que lhe aconteceu nos minutos que antecederam a premiação.

Em coletiva de imprensa, Osaka afirmou que estava muito concentrada e que estava alerta com Serena, atual 26 do mundo, e não perdeu o foco da partida em momento algum.

"Ela [Serena Williams] sempre jogou no seu melhor nível no circuito, e sempre foi uma inspiração e um espelho pra mim na minha carreira

me ensinando a pensar em sempre ser mais agressiva. Fui motivada a

ser mais intensa e ser mais concisa nos pontos com o meu melhor jogo, sempre exigindo o meu máximo e sempre pressionando o meu lado mais fraco do meu jogo", falou Osaka quando foi indagada sobre sua rival.

Quando perguntada sobre a sensação de ser a mais nova vencedora do US Open Championchips, Osaka respondeu que uma sensação extraordinária,

"É incrível. Eu sonhei com isso, vencendo aqui com minha mãe e meus avós na bancada. Consegui isso e não sei nem o que dizer. Estou completamente sem palavras".

Osaka ainda ressaltou a importância de

seu feito para as tenistas de seu país que estão buscando um lugar

ao sol. Além disso agradeceu os que ajudam na sua evolução como esportista.

"Para vencer, estou começando a entender o que tenho que fazer para

o meu melhor sempre. Meu coach, meu pai e minha mãe sempre mencionam isso comigo. Agora nessa minha etapa de ascensão da minha carreira, o foco é progredir em todos os fundamentos possíveis como meu saque, por exemplo, e sempre mapear meus erros para evoluir. É ótimo que eu tenha essa vontade de conquistar e querer objetivos maiores na minha carreira (quebrando mais recordes históricos para minha nação) mas o mais importante agora é refletir, descansar e fazer meu jogo subir esse degrau para vencer mais majors daqui em diante. Agora vai um recado para aqueles que acham que uma ”hafu” (japonês com origem estrangeira) não pode conquistar feitos importantes. Olha eu e Ariana [Miyamoto, atual Miss Universo] levando a bandeira japonesa ao topo", concluiu.

Na próxima segunda-feira (10) a jovem tenista japonesa entrará no top 10, onde ocupará o 7º lugar no ranking WTA e subirá para o 4º lugar na Porsche Race to Singapure.