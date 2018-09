Barty/Vandeweghe desbancam Babos/Mladenovic em final épica no US Open

Após salvarem dois championship points, Ashleigh Barty e CoCo Vandeweghe conquistam o primeiro título de Grand Slam juntas. Neste domingo (9), as duas venceram Timea Babos e Kristina Mladenovic em três sets de parciais 3/6, 7/6(2) e 7/6(6) em 2h36 de jogo pela última partida feminina no US Open.

Tanto para cada uma individualmente como para as duas juntas, é o primeiro título de Slam, o primeiro disputado juntas. Separadas, já foram vice-campeãs nesta categoria seis vezes, considerando as duplas mistas. Juntas, foi o segundo título, primeiro desde março, quando conquistaram o Premier de Miami.

Na partida, mesmo saindo derrotadas, Babos e Mladenovic tiveram números superiores dentro dos rallies. Ao todo, elas fizeram 43 winners e 27 erros não-forçados, contra 38 bolas vencedoras das adversárias e 36 erros não-forçados. No serviço, as triunfantes se saíram melhor, com SEIS aces (contra quatro da húngara e da francesa) e nenhuma dupla falta (contra SEIS da dupla oponente).

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

No ranking, Babos manterá a sua posição como número um do mundo, abrindo uma vantagem de quase 1600 pontos para a segunda, a tcheca Katerina Siniakova. Mladenovic conquistará três posições e ficará na quinta colocação, a apenas 600 pontos da vice-liderança.

A australiana já avançará sete colocações no ranking e ficará em sétimo, a apenas duas posições de sua melhor marca na carreira, enquanto Vandeweghe subirá 32 posições, entrando no top 20 e aproximando-se de sua melhor posição na vida, #18.