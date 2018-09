Com atuação impecável, Djokovic bate Del Potro e conquista título do US Open

Se ainda havia alguma duvida sobre o nível de performance do sérvio #6 Novak Djokovic, agora não há mais. Voltando a jogar como nos velhos tempos, o ex-número um do mundo passou por cima do argentino #3 Juan Martín Del Potro por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (4) e 6/3, em 3h15 de duelo, e sagrou-se o grande campeão do US Open 2018.

'Nole' levantou seu terceiro troféu em Nova Iorque e, de quebra, chegou a 14 títulos de Grand Slam, igualando a marca de Pete Sampras.

Djokovic começou a partida em um ritmo avassalador. Comandando as trocas de bola e não deixando o argentino utilizar seu ótimo forehand, Nole não era incomodado. Com uma quebra no oitavo game, abriu 5/3 e, sacando para o set, fechou em 6/3 com tranquilidade.

O domínio do sérvio continuou no início do segundo set. Com um break no terceiro game, Novak abriu 3 a 1. Porém, Del Potro não desistiu, lutou e devolveu a quebra, virando para 4/3. No game seguinte, veio um dos momentos mais cruciais do confronto. Em um game de 20 minutos, o sérvio salvou três break points e confirmou seu saque, mantendo-se vivo na parcial.

Com o equilíbrio predominando, o set foi ser decidido no tie break. O argentino chegou a ter um mini break de vantagem, mas cometeu muitos erros e viu o adversário fechar em 7/6 (7-4), abrindo 2 a 0 na partida.

Com uma ampla vantagem no jogo, Djokovic se sentia muito a vontade dentro de quadra. Assim como na parcial anterior, conquistou um break e fez 3/1. Entretanto, a 'Torre de Tandil' voltou a reagir e empatou em 3/3. Aproveitando-se de mais um game com muitos erros do argentino, Nole conseguiu a quebra decisiva. Com 5 a 3 no marcador, sacou para o jogo e, com um smash, decretou a vitória por 6/3.

Tricampeão em Flushing Meadows, Djokovic subirá três posições no ranking da ATP. Na atualização desta segunda-feira (10), o sérvio aparecerá na terceira posição, ultrapassando justamente seu rival na final do torneio norte-americano.