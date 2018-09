Lepchenko vence e elimina Sabalenka do WTA de Quebec

Fazendo bons torneios e conseguindo seu primeiro título na América do Norte, Aryna Sabalenka teve sua campanha interrompida na primeira rodada do WTA de Quebec, no Canadá. A bielorrussa caiu, nesta terça (12) para Varvara Lepchenko, dos Estados Unidos, com parciais de 6/4 e 7/6(5) em 1h31 de partida.

Lepchenko conseguiu superar as dificuldades no primeiro set, enfrentando três break points e salvando todos, enquanto Sabalenka deixou a americana quebrá-la na única oportunidade obtida, fazendo com que esta fechasse a primeira parcial por 6/4.

No segundo set, o drama imperou no fim do set, quando Lepchenko serviu para a partida em 5/4, tendo match point, salvo pela bielorrussa, que se motivou para continuar lutando pela partida. No tiebreak, a americana teve mais dois match points, desperdiçando um e aproveitando o seguinte para conquistar a vitória mais importante de sua temporada.

Nas oitavas, ela terá pela frente a jovem tcheca Marie Bouzkova, que eliminou a búlgara Sesil Karatantcheva em dois tranquilos sets. Será o primeiro encontro delas no circuito.