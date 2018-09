Kenin continua boa campanha e despacha Puig rumo às semis de Quebec

Depois de duas semanas de tênis de alto nível do US Open, uma semana calma com jogos tranquilos seria ideal. Acontece que a temporada de 2018 mostra que, mesmo prestes a acabar, tranquilidade não faz parte da rotina.

Nesta sexta-feira (14), no WTA de Quebec, no Canadá, a jovem americana #67 Sofia Kenin, mostrou eficiência e bom ritmo contra a atual campeã olímpica, a #50 Monica Puig. A americana precisou de apenas 55 minutos para se impor e fechar com parciais de 6/3 e 6/1 e garantir vaga em sua segunda semifinal nível WTA de sua carreira - a primeira foi na grama de Mallorca.

Durante toda a partida a jovem cabeça de chave cinco mostrou estar com a cabeça no lugar e pronta para brilhar. Fez excelentes devoluções, especialmente no segundo serviço da adversária porto-riquenha - Puig venceu apenas oito dos 21 pontos no segundo serviço. Além da devolução, Kenin serviu de forma invejável, fazendo seis aces e sem cometer dupla faltas - Puig, entretanto fez seis aces e cometeu quatro dupla faltas.

A americana, que já havia mostrado que sabe jogar contra grandes adversárias, segue firme na Coupe Banque Nationale e enfrenta na semi final a compatriota de 24 anos, #227 Jessica Pegula, que despachou a cabeça de chave dois, #38 Petra Martic, com parciais de 6/3 e 7/5.