Hsieh completa jornada dupla, vence Wang e vai à final em Hiroshima

Em dia complicado, a #40 Su-Wei Hsieh conquisou vaga na final de Hiroshima e lutará pelo terceiro título de WTA na carreira. Neste sábado (15), a tenista de Taipei venceu a chinesa #44 Qiang Wang por dois sets a zero, com duplo 6/4, em 1h20, na semifinal do WTA de Hiroshima, no Japão.

Hsieh conseguiu superar as dificuldades físicas por ter tido de jogar cinco sets em um único dia e garantir a primeira final da carreira desde 2012, em Guangzhou. Ela também diminuiu a desvantagem no confronto direto contra Wang, que havia vencido as últimas três partidas.

A tenista de Taipei foi melhor na partida, pressionando o serviço da chinesa o suficiente para garantir a vitória, saindo de quebra atrás em ambos os sets e tendo 12 chances de quebra em 10 games de devolução. Converteu seis, contra quatro quebras de Wang em cinco chances.

Na final, Su-Wei Hsieh enfrentará a jovem #134 Amanda Anisimova, 17 anos, que despachou a cabeça de chave número 1, Shuai Zhang, em dois sets. A americana veio do qualifying rumo a final, e enfrentará a tenista de Taipei pela terceira vez no circuito. Em ambas as partidas, a norte-americana venceu fácil - 6/0 e 6/1.