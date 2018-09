Parmentier vence batalha contra Watson e vai à decisão em Quebec

Pela quarta vez na carreira, Pauline Parmentier está a apenas uma vitória de garantir um título WTA. Neste sábado (15), a francesa venceu a #107 Heather Watson, do Reino Unido, por dois sets a um, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6(5) em 2h35 pela semifinal do WTA de Quebec, no Canadá.

Com o resultado, Parmentier empata no confronto direto, tendo agora uma vitória contra uma de Watson. A francesa disputará a quarta final da carreira, sendo que possui três vitórias, uma delas em 2018, no International de Istanbul, no qual ganhou da eslovena Polona Hercog em três sets.

Na partida, a tenista de 32 anos precisou de energias para superar sua adversária, que a pressionou mais no primeiro set, vencido por Watson, e no terceiro set, vencido por Parmentier. No último set, ela não teve nenhum break point ao passo que sua adversária teve três, não convertendo nenhum.

Na final do torneio, Pauline Parmentier enfrentará a surpresa #227 Jessica Pegula, dos Estados Unidos, que veio do qualifying round. Pegula venceu nas semifinais a sua compatriota, #67 Sofia Kenin, por dois sets a um. Será a primeira partida entre as duas, uma vez que no único encontro, em Marselha, Pegula deu W/O.