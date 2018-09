Pegula continua surpreendendo, desbanca Kenin e vai à final em Quebec

Jessica Pegula, americana número 227 do mundo, tem muito o que comemorar. Depois de bater uma das maiores favoritas ao título do WTA de Quebec - a cabeça de chave número dois, Petra Martic -, voltou a mostrar suas garras para bater a compatriota, cabeça de chave número cinco, a #67 Sofia Kenin, pelas parciais de 4/6 6/2 6/4 em 1h58.

Pegula, que veio do qualifying, fez ótima partida de forma geral. Meteu 10 aces na adversária e cometeu cinco dupla faltas contra apenas dois aces e seis dupla faltas da colega americana. Sem nunca ter entrada no top 100 na carreira, a americana vai em busca de seu primeiro título como profissional - nunca venceu nem ITFs (foram cinco vices). Contando o quali, ela já venceu seis jogos no torneio canadense.

Com a campanha até agora, Pegula garante ao menos 87 posições no ranking. Se vencer o título, deve subir para o número #116, o que significaria uma ascensão de mais de 120 posições.

Apesar de começar atrás, Pegula logo foi atrás do resultado e, com esforço, conseguiu a vitória de virada. "Estou feliz. Estou aqui desde quinta passada, então tem sido uma semana bem longa. Estou feliz por estar fazendo o meu serviço, mas estou com os pés no chão", disse a americana de 24 anos logo após sua vitória.

A principal estatística de peso a favor de Pegula foi a de devolução em primeiro serviço: 47% dos pontos ganhos.

Jessica, que também eliminou Krystina Pliskova e Ons Jabeur do torneio, fará a primeira final nível WTA de sua carreira no palco da Coupe Banque Nationale contra a francesa #69 Pauline Parmentier, que venceu a britânica #107 Heather Watson por 5/7, 6/3 e 7/6(5).