Em jogo épico de quatro horas, EUA resiste e adia avanço da Croácia na Copa Davis

Um duelo de 4h43 terminou com a primeira vitória dos Estados Unidos na série semifinal da Copa Davis contra a Croácia, no saibro de Zadar. Depois de duas derrotas para os anfitriões na última sexta-feira, a equipe norte-americana venceu o jogo de duplas com Mike Bryan e Ryan Harrison contra Ivan Dodig e Mate Pavic por 7/5, 7/6(6), 1/6, 6/7(5) e 7/6(5). Com o resultado, a Croácia agora lidera o confronto por 2 a 1.

Primeiros a quebrar na partida, os croatas chegaram a liderar o set inicial por 5/3, mas perderam o set point e a chance de sacar para fechar e permitiram a reação dos norte-americanos, que venceram quatro games seguidos. No segundo set, a dupla da casa também esteve a um ponto de fechar, quando liderou o tie break por 6/5, mas novamente deixou a oportunidade escapar.

Depois de salvar um break point no game de abertura do terceiro set, a Croácia dominou a parcial. Com duas quebras consecutivas, os anfitriões abriram 5/0 e administraram a vantagem. O quarto set seguiu inteiramente sem quebras, embora os norte-americanos tenham revertido um 15/40 quando o placar estava empatado por 5/5. Desta vez, a parceria da casa não desperdiçou o set point que teve.

Bryan e Harrison foram os primeiros a quebrar no set decisivo, mas os croatas reagiram e venceram três games seguidos. Depois disso, o jogo não teve mais quebras. O tie break começou a favor dos norte-americanos, com 2-0, mas Harrison fez uma dupla falta. Com boa presença de Mike Bryan no saque e na rede, a dupla dos Estados Unidos abriu 5/2. Harrison errou um forehand no primeiro match point de sua parceria, mas se redimiu logo no ponto seguinte, com um winner de devolução.

Quem pode definir a série é o número 6 do mundo Marin Cilic, que entra em quadra às 11h de Brasília neste domingo para enfrentar o trigésimo colocado Steve Johnson.