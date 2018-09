Em momento histórico, França elimina Espanha e avança à final da Davis

Sem Rafael Nadal com lesão no joelho, a Espanha disse adeus à Copa Davis neste sábado. Com o resultado, a França avança às finais da Copa por países. A classificação francesa, aliás, foi em grande estilo, sendo três a zero em um embate melhor de cinco sets. Após duas derrotas dos espanhóis em simples - Carreño Busta para Paire, e Bautista Agut para Pouille -, a eliminação se concretizou no segundo dia de confrontos, com derrota nas duplas. Julien Benneteau e Nicolas Mahut venceram Marcel Granollers e Feliciano Lopez em sets diretos, com parciais de 6/0, 6/4 e 7/6(7).

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Pressionados pela necessidade de sobrevivência no confronto, os espanhóis sofreram especialmente no início do jogo. No primeiro set, Benneteau e Mahut deram um pneu na dupla Granollers e Lopez. A segunda parcial foi mais equilibrada, porém com nova superioridade francesa: 6/4. No terceiro e último set, a força da torcida espanhola nas arquibancadas fez Marcel Granollers e Feliciano Lopez crescerem de rendimento. A dupla chegou até a abrir um game de vantagem, mas foi quebrada em seguida. Com tudo igual, o set foi decidido no tie-break. Porém, na terceira chance de match-point, os franceses fecharam o confronto em 9/7.

Anfitriã da Copa Davis, a França acumula dez títulos no torneio, contra cinco da Espanha. Essa edição do campeonato é especial para um tenista: Julien Benneteau. Aos 36 anos, ele já garantiu que essa é sua última temporada como atleta profissional. Nicolas Mahut, por outro lado, não tem planos para aposentar-se das duplas.

Na grande decisão, os franceses enfrentarão os vencedores do confronto entre Estados Unidos e Croácia, que também jogaram a partida de duplas neste sábado.