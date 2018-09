Hsieh domina Anisimova e conquista título em Hiroshima

Pela terceira vez na vida, Su-Wei Hsieh comemora um título de um torneio WTA. Na madrugada deste domingo (16), a tenista de 32 anos bateu a #134 Amanda Anisimova, 17 anos, com duplo 6/2, em apenas 58 minutos de partida na final do WTA de Hiroshima, no Japão.

A tenista de Taipei entrou tranquila para a partida, carregando consigo a sua experiência nas três finais da carreira contra uma nervosa Anisimova, que fazia a sua estreia em finais de WTA após fazer uma campanha desde o qualifying com apenas um set perdido, sem conseguir impôr seu jogo agressivo em meio a quantidade de erros.

Hsieh conquistou seu primeiro título desde 2012, sendo o terceiro de sua carreira; os três na Ásia: Malásia (2012), China (2012) e Japão (2018). Ela também possui uma final no WTA 125k de Hua Hin, na China, em 2017, na qual perdeu para Belinda Bencic em dois sets.

No ranking, a campeã do torneio voltará ao top 30, ficando em #29, aproximando-se da melhor marca de sua carreira (#23), enquanto Anisimova entrará no top 100 pela primeira vez e se tornará a tenista mais jovem da atualidade nesse grupo, sendo seguida pela ucraniana Dayana Yastremska, um ano mais velha e duas posições atrás.

Su-Wei Hsieh wins her first WTA singles title since 2012 at @jwo_tennis!



Handles Anisimova, 6-2, 6-2! pic.twitter.com/KobleqWMbN — WTA (@WTA) 16 de setembro de 2018

No calendário, Hsieh já viaja para a Coreia do Sul, onde disputará o WTA de Seul nesta semana. Anisimova, em contrapartida, não tem nenhum torneio a ser disputado em setembro.