Em Quebec, Parmentier confirma favoritismo contra Pegula e conquista segundo título no ano

Pauline Pamentier, francesa de 32 anos, conquistou neste domingo (16) o quarto título profissional de sua carreira na Coupe Banque Nationale, o WTA de Québec, Canadá. Atualmente número 69 do mundo, Parmentier precisou mostrar sua garra para despachar a surpreendente #227 Jessica Pegula, em sets diretos, após 1h25.

Em um primeiro set agitado, foi a estadunidense que saiu na frente ao quebrar a adversária já no quarto game da primeiro parcial. Até o momento, Pegula serviu bem, fez boas devoluções e soube agir bem nos grandes momentos, dificultado o jogo de Parmentier.

Foi no sétimo game que a estaduindense oscilou e, de forma eficaz, Parmentier tirou proveito, conseguindo, por fim, a quebra de volta. Alguns games depois, Pegula voltou a vacilar e a francesa voltou a tirar proveito. A francesa quebrou pela segunda vez e logo em seguida serviu para o set, disparando um dos pontos da semana em pleno set point.

No segundo set, Parmentier voltou a todo vapor e facilmente abriu 4/0 de vantagem. Jessica ainda salvou três match points em seu próprio game de serviço, apenas um atraso para a francesa que serviu no game seguinte e fechou o set - e jogo -, conquistando seu quarto título WTA.

Pegula disparou cinco aces e não cometeu dupla faltas durante a partida. Parmentier, no entanto fez um ace e uma dupla falta. No quesito devolução, a francesa se saiu melhor que a adversária: 43% dos pontos ganhos contra 37% da rival.

Apesar da derrota, a americana tem muito do que se orgulhar, visto que fez uma ótima campanha durante a semana e despachou importantes nomes do torneio. Além disso, com a excelente performance, Pegula volta ao top 150.