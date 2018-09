Em jogo épico entre jovens, Coric derrota Tiafoe e coloca Croácia na final da Copa Davis

Em duelo de dois tenistas da NextGen, o croata #18 Borna Coric manteve a tranquilidade para vencer um emocionante jogo com o estadunidense #40 Frances Tiafoe neste domingo (16) e levar a Croácia à final da Copa Davis pela segunda vez em três anos, com uma vitória épica por 3 a 2 sobre os Estados Unidos, no saibro em Zadar.

Coric, de 21 anos, perdia por dois sets a um antes de virar e derrotar o estreante de 20 anos Tiafoe por 6/7(0), 6/1, 6/7(11), 6/1 e 6/3. O jogo brecou a reação do time dos Estados Unidos, que havia saído de um 2 a 0 contra na série para empatar em 2 a 2. No jogo anterior, Sam Querrey havia feito jus à aposta do capitão e ex-número um do mundo, Jim Courier, ao vencer o ídolo local, Marin Cilic após quase ficar dois sets a zero contra no placar por 6/7(2), 7/6(6), 6/3 e 6/4.

No entanto, com tudo em jogo na quinta partida da série, o primeiro duelo entre dois dos jovens mais promissores do tênis, Coric conseguiu superar a perda de dois tie breaks muito diferentes entre si para marcar o último ponto da Croácia, que agora encara a França na final. "Isso foi inacreditável. É o momento mais especial de toda a minha vida", disse um emocionado Coric na quadra depois da partida.

Os franceses, que derrotaram a Espanha por 3 a 2 na outra semifinal em Lille, terão vantagem em casa no confronto de novembro e esperam vingar a derrota por 3 a 2 para os croatas na semifinal de 2016. Fato curioso é que a "Copa do Mundo do Tênis" também vai repetir a final da Copa do Mundo na Rússia, com os franceses, dez vezes campeões da Copa Davis, novamente com mais tradição que os rivais, que têm somente um título, conquistado em 2015.