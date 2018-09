Kontaveit derruba Mladenovic e avança à segunda rodada em Tóquio

Kristina Mladenovic, número 47 do mundo tem tido dificuldades em obter resultados significativos. A francesa que voou para Tóquio na esperança de encontrar seu bom ritmo, decepcionou e perdeu para a favorita #27 Anett Kontaveit, com parciais de 6/3 e 7/6(5), na quadra rosa e pomposa do WTA Premier de Tóquio.

O número mais chamativo no jogo de Mladenovic foram as dupla faltas: incríveis 14, contra apenas três aces. A francesa conseguiu ótimos pontos e estatísticas que geralmente ficam a seu favor, mas Kontaveit prevaleceu nos pontos decisivos e seguiu à segunda rodada.

Kontaveit quebrou o serviço da rival duas vezes na primeira parcial, sendo uma delas no sétimo game, o mais longo de toda a partida - foram 19 pontos disputados no game, sete deuces, cinco game points e dois break points. A segunda aconteceu no nono game, quando a francesa servia para manter-se viva no set.

Em um segundo set mais dinâmico, seis quebras de serviço, três para cada tenista, e, consequentemente, tie break. Disputado, o game de desempate seguiu altamente igual até o 11º ponto, quando Mladenovic cedeu e perdeu conter de seu serviço. Kontaveit fechou de forma exemplar em seguida, chutando a adversária para fora do torneio.

No próximo round, Kontaveit, que joga pela primeira vez o Toray Pan Pacific Open, enfrenta a vencedora do duelo entre a #25 Barbora Strycova e a #94 Zarina Diyas.