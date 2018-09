Riske contraria retrospecto e elimina Bouchard em Tóquio

Na primeira rodada da chave principal do WTA de Tóquio, a #75 Alison Riske eliminou a #115 Eugenie Bouchard em duelo de tenistas que vieram do qualifying round. A estadunidense fechou a partida com duplo 6/4, em 1h25. Essa foi apenas a segunda vitória da estadunidense em sete jogos no confronto direto - Bouchard havia vencido os últimos cinco.

O primeiro set foi muito equilibrado. O diferencial a favor de Riske foi o trabalho na rede, e, também o aproveitamento de primeiro serviço. A estadunidense colocou 78% do seu primeiro saque em jogo, e ganhou 86% dos pontos nessa situação, contra 63% de Bouchard. A canadense cedeu três break points, salvando os dois primeiros em 2/2, mas não conseguindo salvar quando sacava em 4/4. Assim, a norte-americana confirmou seu último serviço na parcial e fechou em 6/4, após 44 minutos.

Bouchard começou bem no segundo set, confirmando seu saque com autoridade e quebrando na sequência em seu primeiro - e único - break point na partida, fazendo 2/0. A partir daí, porém, Riske voltou a dominar, e, pela primeira vez no jogo, Genie diminuiu seu nível, deixando a rival vencer quatro games seguidos, e abrir 4/2. A canadense conseguiu voltar para o jogo, e confirmou seus saques na sequência, mas não foi capaz de superar a consistência da rival, falhando em bolas importantes, e viu a estadunidense fazer outro 6/4, em 41 minutos.

Na próxima rodada, Riske enfrenta a #14 Garbiñe Muguruza, que passou na estreia pela #37 Belinda Bencic por dois a zero, parciais de 6/2 e 6/4.