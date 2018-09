Em jogo disputado, Wawrinka prevalece sobre Bedene e estreia com vitória em São Petersburgo

O suíço #88 Stan Wawrinka teve uma estreia suada no ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia. Jogando o torneio através de um wildcard, o ex-número três do mundo bateu o eslovaco #76 Aljaz Bedene por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (5), em 1h48 de partida. Essa foi a terceira vitória de Stan em quatro jogos entre os tenistas.

Em um confronto de muita agressividade e winners, o ponto alto foi o ótimo nível de tênis apresentado por ambos os jogadores. Enquanto Wawrinka sacava muito bem e pouco era incomodado, Bedene se mostrava sólido do fundo da quadra e resistia aos ataques do adversário. Porém, o cenário mudou no quinto game.

Confiante e solto, o eslovaco conseguiu a quebra de serviço e chegou a fazer 5/3. Entretanto, ao sacar para o set no décimo game, Bedene viu Stan se impor, devolver o break e abrir 6/5. Motivado com a virada na parcial, o suíço voltou a obter uma quebra de saque no 12º game e fechou a parcial em 7/5.

Apesar da derrota no set inicial, Bedene não se abateu e seguiu firme na partida. O eslovaco chegou a ter dois break points no primeiro e um no quinto game, mas não aproveitou. Em uma parcial equilibradíssima, a decisão foi para o tie-break. Intenso nas trocas de bola, Stan conseguiu um mini break logo no começo e apenas administrou a vantagem. Com um erro não forçado de Bedene, fechou em 7/6(5) e decretou o triunfo.

Na próxima fase do St. Petersburg Open, Wawrinka enfrentará o russo #24 Karen Kjachanov, que entrou diretamente na segunda rodada do torneio por ser um dos quatro principais cabeças de chave.