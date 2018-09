Em duelo de companheiras de duplas, Barty supera Vandeweghe em Tóquio

Após conquistarem o título do US Open como duplistas, Ashleigh Barty e CoCo Vandeweghe se enfrentaram na estreia do Premier de Tóquio, no Japão. A australiana saiu vitoriosa depois de 2h08 de partida, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.

Foi o segundo encontro entre as duas no circuito, sendo a primeira vitória da australiana depois da derrota contra Vandeweghe no WTA de Zhuhai, na China, em que ela venceu por duplo 6/3. Na ocasião, a americana ainda era top 15.

Na partida, Barty fez uma partida dentro do esperado, com um bom serviço e muitas jogadas na rede, sempre com um nível satisfatório de tênis. Vandeweghe, dona de jogo mais ofensivo da linha de base, melhorou seu nível em relação às últimas semanas, mas não conseguiu evitar a oitava derrota consecutiva frente a uma adversária mais adaptada às condições da quadra.

Com o resultado, Ashleigh Barty terá pela frente a bielorrussa Victoria Azarenka ou a japonesa Kurumi Nara. A australiana jamais enfrentou Azarenka e possui uma derrota contra a japonesa.