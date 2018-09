Vekic derruba Stephens mais uma vez e avança à segunda rodada em Tóquio

Desde que contratou o ex coach de Angelique Kerber, a croata Donna Vekic passou a exibir ótimos resultados em cima de jogadoras do topo. Dessa vez a número 45 do mundo eliminou a runner-up de Roland Garros, a americana número 9 do mundo, Sloane Stephens para avançar no WTA Premier de Tóquio. Vekic fez duplo 6/4 em 1h28 e agora lidera o confronto direto por 2 a 1, sendo que a única vitória de Sloane aconteceu em 2016.

Já no primeiro game da partida, Sloane precisou salvar três break points para não sair com desvantagem. Fez bem, visto que seria quebrada em seu próximo game de serviço. Foi apenas no quinto game do set que a americana teve a chance de revidar sua quebra e, com precisão, o fez. Placar: 3/3.

A igualdade, porém, não durou muito: Sloane foi quebrada em um momento crucial do jogo, dando a chance de Vekic servir para a primeira parcial. Salvando break points, a croata conseguiu confirmar seu serviço e saiu com vantagem depois de 48 minutos de jogo.

Diferente do set anterior, Sloane não foi capaz de salvar os break points e já no primeiro game perdeu seu serviço. Apesar da pequena troca de quebras nos games 4-7, a americana ficou na desvantagem e acabou por perder a segunda parcial.

Vekic dominou do quesito serviço: quatro aces, três dupla faltas, 71% dos pontos ganhos no primeiro serviço e 50% no segundo. Além disso, na devolução a croata ficou com absurdos 75% dos pontos ganhos; uma enorme porcentagem, visto quem era sua adversária.

No próximo round do torneio, Donna enfrenta Johanna Konta, britânica número 43 do mundo que despachou a minha vida #541 Gabriela Dabrowski em sets diretos. Konta lidera o confronto direto com a croata por 3 a 1.