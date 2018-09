Voltando às quadras, Tsonga é eliminado por Gojowczyk na estreia em Metz

Longe das quadras há cinco meses, o francês #71 Jo-Wilfried Tsonga enfim retornou ao circuito. Entretanto, não da forma desejada. Na estreia diante de sua torcida no ATP 250 de Metz, o ex-top cinco do mundo foi eliminado pelo alemão #45 Peter Gojowczyk por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (5), 6/3 e 6/4, em 1h45 de partida.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O primeiro set foi disputadíssimo. Sacando muito bem, os tenistas pouco eram incomodados em seus games de saque. Com muitas trocas de bola e winners, a parcial foi ser decidida no tie-break. No 11º ponto do game desempate, Tsonga obteve uma mini quebra e, com um voleio firme, fechou em 7/6(5).

Mesmo com a derrota no set anterior, Gojowczyk não se abateu e manteve o bom nível na segunda parcial. O alemão conseguiu um break no sexto game, e a partir daí apenas administrou a vantagem para fechar em 6/3 e empatar o duelo.

Buscando a vitória, os tenistas vieram com tudo para o terceiro set. Gojowczyk chegou a ter três break points no sétimo game, mas Tsonga se impôs, salvou todos e confirmou seu saque. Quando a partida parecia se encaminhar novamente para o tie break, veio o momento crucial.

Jogando de forma intensa e agressiva, o alemão quebrou o saque do francês no nono game e fez 5/4. Servindo para a parcial, Gojowczyk não deu chances e, com um belíssimo voleio, selou o triunfo por 6/4.

Na próxima rodada do Moselle Open, o alemão terá um desafio indigesto pela frente. Seu adversário será o japonês #12 Kei Nishikori, cabeça de chave número 1 do torneio.