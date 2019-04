Kuznetsova sai em desvantagem, mas afasta zebra e vira contra Thandi em Guangzhou

Na madrugada desta quarta-feira (18), a experiente russa #110 Svetlana Kuznetsova afastou a zebra na estreia do WTA de Guangzhou e eliminou a jovem indiana, #210 Karman Thandi, por dois sets a um com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 2h08. Com o resultado, a russa se aproxima do retorno ao top 100 e continua em busca de seu segundo título em 2018.

O primeiro set foi favorável à Thandi, o diferencial sendo a sua performance no segundo, quarto game da primeira parcial, quando a indiana quebrou o saque de Kuznetsova. Com isso, a atual número 210 de simples aproveitou para jogar mais focada utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressiva nos momentos importantes para vencer a primeira parcial por 6/3.

Voltando com mais confiança, Kuznetsova voltou mais focada e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas mais potentes no segundo set e, se impôs diante de Thandi . A sua agressividade também contribuiu para que a veterana tenista russa jogasse mais com os seus golpes de maneira mais precisa na parcial e fechasse o segundo set por 6/3, empatando assim o embate em um set para cada lado.

No terceiro set, a russa manteve seu domínio. Na parcial final, o diferencial sendo o primeiro e o oitavo games da parcial final, quando a russa quebrou o saque da indiana. Com isso, Kuznetsova a usou seu melhor tênis para jogar com mais potência e com a vantagem obtida e, esta mais tranquila nos momentos decisivos, fechou o terceiro set e o jogo por 6/2 após 2h08.

Na segunda rodada, Kuznetsova enfrenta a #41 Qiang Wang, cabeça de chave número três do torneio, que passou fácil na estreia pela #129 Nicole Gibbs, parciais de 6/1 e 6/2.