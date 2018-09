Vivendo grande fase, Osaka atropela Cibulkova em Tóquio

A japonesa #7 Naomi Osaka vive o melhor momento de sua jovem carreira. Voltando às quadras após o título histórico no US Open, a tenista de 20 anos estreou com o pé direito no WTA de Tóquio. Em apenas 59 minutos de partida, Osaka atropelou a eslovaca #30 Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

Avassaladora, a japonesa não deu chances para a adversária. Dominando as trocas de bola, obteve dois breaks seguidos e abriu 4/0 rapidamente. A partir daí, apenas administrou a vantagem e, com um ace, fechou a parcial em 6/2.

O panorama se manteve no segundo set. Jogando um tênis intenso e agressivo, Osaka distribuía winners de todos os lados da quadra. Ao conseguir a quebra no terceiro game, emplacou uma sequência de cinco games e, com um erro não forçado de Cibulkova, fechou em 6/1, selando a vitória esmagadora.

Nas oitavas de final do Toray Pan Pacific Open, Osaka enfrentará a vencedora do duelo entre a tcheca #25 Barbora Strycova e a estoniana #27 Anett Kontaveit.