Wang confirma boa fase e passa fácil por Kuznetsova nas oitavas em Guangzhou

Qiang Wang vive em 2018 a melhor fase da carreira. Atual número 41 do mundo, conquistou seu primeiro título na WTA Tour em Nanchang há pouco mais de um mês, chegou à terceira rodada nos torneios de Roland Garros e US Open. Na madrugada desta quarta-feira (19), passou na segunda rodada do WTA de Guangzhou pela #110 Svetlana Kuznetsova, ex-número dois do mundo. Visivelmente mais ágil e concentrada no jogo, Wang aproveitou bem os muitos erros não forçados e péssimos serviços da rival para vencer por dois sets a zero, com duplo 6/2, em 1h07.

O primeiro set começou equilibrado com uma quebra de saque para cada uma; a partir daí Wang dominou a partida, confirmou seus serviços e quebrou por três vezes o serviço de Kuznetsova que confirmou somente um no primeiro set.

Já no início do segundo set, com uma quebra de frente, Wang abriu 3/0; Kuznetsova confirmou seus dois próximos serviços, mas perdeu novamente no 5/2, encerrando possível reação. Foi a primeira vitória de da chinesa contra a russa. no quarto encontro entre elas. A ex-número dois não consegue vencer duas partidas seguidas desde o torneio de Washington, onde foi campeã no início de agosto.

Wang chega às quartas de final do torneio pela primeira vez. Ela enfrentará na próxima rodada do Guangzhou Open a francesa #114 Fiona Ferro, que passou pela #70 Saisai Zheng por dois sets a um.