Wawrinka frustra torcida local e supera Khachanov em jogo duro no ATP 250 de São Petersburgo

Nesta quarta-feira (19), o experiente suíço Stan Wawrinka, ainda tentando voltar ao seu melhor ritmo, derrubou nas oitavas de final do ATP 250 de São Petersburgo o jovem local, #24 Karen Khachanov. Wawrinka fechou uma difícil partida por dois sets a zero, com parciais de 7/6(10) e 7/6(1), em 2h10.

O primeiro set foi favorável a Wawrinka, o diferencial sendo o seu saque no tie break da primeira parcial, quando o suíço e sacou muito e pode quebrar o tenista favorito da casa. Com isso, Stan aproveitou para jogar mais agressivo desfrutando da vantagem obtida e ser letal nos momentos importantes e decisivos para vencer por 7/6, sendo 12-10 no game de desempate.

Sendo mais agressivo ainda, o suíço continuou com a sua estratégia de jogar com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante do nativo de Moscou. A maior potência de Wawrinka também contou para que ele mantivesse o seu saque e fizesse um segundo set competitivo por 7/6, dessa vez com um tie break bem menos equilibrado - 7-1 -, levando assim a partida em dois sets.

Na próxima rodada do St. Petersburg Open, Wawrinka enfrenta o vencedor do confronto entre o atual campeão, #28 Damir Dzumhur, e o #60 Guido Pella, que se enfrentam nesta quinta-feira (20).