Com grande recuperação no segundo set, Vekic vence Konta e segue firme no WTA de Tóquio

Motivada após a vitória diante da cabeça de chave número cinco, Sloane Stephens, a croata #45 Donna Vekic conquistou mais um bom resultado no WTA de Tóquio, no Japão. Na madrugada desta quinta-feira (20), a tenista de 22 anos bateu a britânica #43 Johanna Konta por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h32 de partida.

Em um jogo de alto nível e disputadíssimo, os erros nos momentos cruciais fizeram a diferença. No primeiro set, Vekic mostrava-se a vontade dentro da quadra e fazia muito bem a transição da defesa para o ataque. Contando com algumas falhas da britânica, obteve duas quebras de saque e, com tranquilidade, fechou em 6/3.

A segunda parcial foi de muitas quebras. Com as duas tenistas oscilando em diversos momentos, o set poderia ter ido para qualquer um dos lados. Konta quebrou o saque da adversária no primeiro e no quinto game, abrindo 4/1. Porém, Vekic reagiu, devolveu um dos breaks e diminuiu a vantagem.

A britânica serviu para o set no décimo game, mas sentiu a pressão e foi quebrada de zero. Sacando em 5/5, a croata salvou um break point e confirmou seu serviço. No game seguinte, Vekic quebrou Konta novamente e selou a vitória por 7/5.

Nas quartas de final do Toray Pan Pacific Open, a jogadora da Croácia enfrentará a francesa #4 Caroline Garcia, uma das favoritas ao título do torneio asiático, que passou nas oitavas pela #28 Anastasia Pavlyuchenkova.