Begu dribla chuva para bater Radwanska em Seul

Agnieszka Radwanska tem feito uma temporada digna de esquecimento. Procurando um novo título no WTA International de Seul, a polonesa foi travada de forma eficaz pela romena #55 Irina-Camelia Begu na madrugada desta quarta-feira (20). Begu, de 28 anos, venceu pelar parciais de 6/4 e 6/3 em 1h59. Radwanska havia vencido os dois últimos encontros contra a romena.

Os ralis foram longos e os pontos bem construídos, o que explica as quase duas horas em quadra de ambas as tenistas. A maior parte do primeiro resume-se em quebras - ao todo foram sete. Foi a 'ninja' polonesa quem ficou atrás, quando servia para manter-se viva na parcial. Apesar de colocar 68% de seu primeiro serviço na quadra da adversária, Radwanska nunca foi conhecida pelo poder do mesmo.

Begu chegou a cometer cinco dupla faltas no set, quatro a mais que a polonesa.

Em um segundo set mais equilibrado e igualmente demorado, Radwanska chegou a sair na frente e manteve a vantagem até sexto game da parcial, quando foi quebrada facilmente pela romena. Dois games depois, mais uma quebra, o que deixou o caminho livre para que Begu servisse para a parcial, fechando na sequência em 6/3 e eliminando a campeã de 2013.

Begu, entretanto, segue no torneio e já garantida nas quartas enfrenta a grega cabeça de chave três, a #32 Maria Sakkari, que despachou a russa #354 Margarita Gasparyan.