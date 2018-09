Shapovalov supera Berrettini e segue às quartas em São Petersburgo

Em busca de seu primeiro título de nível ATP, o #41 Denis Shapovalov passou pelo #62 Matteo Berrettini na segunda rodada do ATP 250 de São Petersburgo. O cabeça de chave número sete venceu o confronto de oitavas de final por 2 sets a 1, parciais 7/6(6), 4/6, 6/0, em pouco menos de duas horas.

Denis Shapovalov, 19 anos, e Matteo Berretini, 22, atingiram em 2018 os melhores rankings de suas carreiras nesse ano, #23 e #54, respectivamente. Berrettini conquistou recentemente em Gstaad seu primeiro título ATP, conquista que sem dúvida é obsessão do canadense.

O primeiro e segundo sets foram de bastante equilíbrio. Berrettini vencia o tiebreak do primeiro set por 5-3, mas com uma sequência de quatro erros não forçados e um mini-break sofrido perdeu de virada 8-6.

O segundo set seguia com o mesmo equilíbrio do primeiro, com todos os serviços confirmados. Porém, no décimo game, com o serviço para buscar o empate 5/5, Shapovalov cometeu quatro erros não forçados seguidos e perdeu o game de zero, e o set 4/6.

No terceiro nada funcionou para Berrettini: o aproveitamento nas devoluções despencou e os erros não forçados aumentaram, e o italiano teve o serviço quebrado três vezes. Shapovalov disparou winners, forehands poderosos e golpes rápidos na cruzada e paralela com seu lindo backhand de uma mão; impiedoso 6/0.

O próximo desafio de Shapovalov no ATP 250 de São Petersburgo será o eslovaco#65 Martin Klizan, que venceu o #13 Fabio Fognini, cabeça de chave número dois nas oitavas de final.