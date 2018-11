Thiem supera Struff e avança às quartas do ATP 250 de São Petersburgo

Em um jogo muito parelho, válido pelas oitavas de final do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia, o austríaco #8 Dominic Thiem bateu o alemão #50 Jan-Lennard Struff por dois sets a zero, parciais de 7/6 (4) e 6/4, em 1h34 de partida. Nos confrontos diretos entre os tenistas, essa foi a terceira vitória do top 10 uma do adversário.

Jogando de forma agressiva, Struff conseguiu uma quebra de saque logo no primeiro game e, ao confirmar seu serviço, abriu 2/0. Porém, a vantagem do alemão durou apenas dois games. Thiem entrou de vez na partida, devolveu o break e empatou o placar.

A partir daí, os tenistas foram confirmando seus saques, a igualdade permaneceu e a decisão da parcial foi para o tie-break. Firme nas trocas de bola, o austríaco obteve três mini quebras, chegou a perder uma, mas fez valer a vantagem construída para fechar em 7-4.

O segundo set seguiu equilibrado. Em uma bela jogada, Thiem conquistou um break no terceiro game, o que acabou sendo crucial para o resultado final do duelo. Sacando muito bem e salvando um break point no sexto game, o austríaco seguiu soberano no marcador até o final, fechando em 6/4 com um grande primeiro serviço.

Nas quartas de final do St. Petersburg Open, Thiem enfrentará o russo #35 Daniil Medvedev, que derrotou o cazaque #87 Mikhail Kukushkin em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4.