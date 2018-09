Atual bicampeã, Wozniacki cai para Giorgi na estreia em Tóquio

Depois de perder a cabeça de chave seis, Garbiñe Muguruza, o Toray Pan Pacific Open voltou a ver mais uma seed cair. A atual bicampeã em Tóquio, a #2 Caroline Wozniacki, perdeu justamente em sua estreia no torneio para a italiana #37 Camila Giorgi. Giorgi jogou de forma exemplar para conquistar sua vaga nas quartas de final do torneio asiático; venceu pelas parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, em 2h05. A última vez que a italiana triunfou em cima da dinamarquesa foi em 2014, em New Haven.

Obviamente favorita, Wozniacki começou a partida mal e foi facilmente quebrada pela adversária italiana. Sem ter qualquer break point a seu favor, a dinamarquesa deixou a primeira parcial esvair-se de suas mãos em 39 minutos, perdendo por 6/2.

No segundo set, porém, a dinamarquesa clareou as ideias e, com boa construção de pontos e inteligência nos shots, quebrou a Giorgi por duas vezes. Dinamarquesa salvou nove break points na parcial para não ficar em desvantagem no placar, e fazer 6/4.

Em um terceiro set equilibrado, Wozniacki quebrou logo no segundo game, mas já no terceiro sofreu a quebra de volta. A parcial seguiu equilibrada até o sétimo game, quando a dinamarquesa voltou a ceder e viu-se quebrada. A parcial seguiu tranquila até o último game, quando Giorgi serviu com eficácia para a partida: 6/4.

Wozniacki disparou seis aces e cometeu seis duplas faltas, contra quatro aces e duas dupla faltas da italiana.

Nas quartas de final do torneio asiático, a italiana enfrenta a mamãe bielorrussa #63 Victoria Azarenka que venceu com surpreendente facilidade a australiana #17 Ashleigh Barty.