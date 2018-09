Azarenka faz boa atuação contra Barty e segue às quartas em Tóquio

Nesta quinta-feira (20), a experiente bielorrussa Victoria Azarenka obteve vitória segura contra a #17 Ashleigh Barty, por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/2. Com a vitória, Azarenka segua às quartas de final do WTA Premier de Tóquio e tenta reencontrar o seu melhor tênis na temporada para voltar a vencer um título. Essa é a terceira vez em 2018 que ela alcança essa fase em algum torneio nível WTA.

O primeiro set foi bastante disputado mas com um desfecho feliz para Azarenka, sendo que os diferenciais da parcial foram o quinto, sétimo games, quando a tenista de Belarus quebrou o saque da australiana. Com isso, 'Vika' aproveitou para jogar mais agressiva e com potência usando a vantagem que obteve no game anterior e assim ser letal na hora de fechar o primeiro set por 6/4.

Mais confiante e mais determinada, 'Vika' continuou jogando com bolas mais potentes e variadas no segundo set e conseguiu se impor diante de Barty. A maior experiência contou para que Azarenka se mantivesse firme no saque na parcial e fizesse um segundo set perfeito por 6/2, em 37 minutos, com 74% de acerto no primeiro saque, levando assim a partida em 1h18.

Na próxima rodada do Toray Pan Pacific Open, Azarenka enfrenta a #37 Camila Giorgi, que eliminou a atual bicampeã, a #2 Caroline Wozniacki, por dois sets a um.