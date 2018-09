Com lesão na perna, Azarenka desiste e Giorgi segue às semis em Tóquio

A questão física mais uma vez pesou contra a ex-número um e atual #63 Victoria Azarenka. Na madrugada desta sexta-feira (21), a bielorrussa acabou desistindo durante o primeiro set das quartas de final do WTA Premier de Tóquio, contra a #37 Camila Giorgi, por conta de dores na perna. A partida durou apenas 30 minutos, e foi encerrado quando a italiana liderava por 5/3.

Azarenka apresentou problemas físicos desde o primeiro changeover. A bielorrussa chegou a cair em lágrimas em uma das paradas enquanto conversava com o técnico Slava Konikov. Assim, após ser quebrada no oitavo game, decidiu abandonar a partida para não agravar a lesão.

Essa foi a segunda vez seguida que Azarenka tem que abandonar uma partida de quartas de final por conta de lesão. Em agosto, em San José, a bielorrussa abandonou a partida contra Danielle Collins após vencer o primeiro set, por conta de dores nas costas. Azarenka não vence um título e não chega à uma final desde o Miami Open de 2016, antes do nascimento do seu filho.

Se conseguir se recuperar, Azarenka vai estrear no WTA Premier 5 de Wuhan, que começa no próximo domingo (23), contra a #11 Julia Goerges.

Enquanto isso, Giorgi alcança a sua terceira semifinal no ano, ainda em busca de chegar à uma primeira decisão. Sua campanha já garante uma subida de oito posições no ranking - de #37 para #29 - o que seria a melhor marca da carreira da italiana. Na semis do Toray Pan Pacific Open, ela enfrentará a empolgada #7 Naomi Osaka, dona da casa e campeã do US Open há poucas semanas, que passou nas quartas pela #25 Barbora Strycova.