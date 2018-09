Jogando em alto nível, Osaka derrota Strycova e vai às semifinais em Tóquio

Fazendo valer a ótima fase que vem vivendo, a japonesa #7 Naomi Osaka venceu a tcheca #25 Barbora Strycova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h31 de partida. Com o triunfo, a tenista nipônica garantiu vaga nas semifinais do WTA Premier de Tóquio. Após o título no US Open, Osaka tenta agora ser campeã diante de sua torcida.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Jogando um tênis consistente e agressivo durante toda a semana, Osaka dominava quase todas as trocas de bola. Com uma quebra no quarto game, abriu 4 a 1 no primeiro set. Porém, Strycova devolveu o break no sétimo game, ensaiando uma reação. Apesar de ter perdido a vantagem, a japonesa não se abateu, voltou a quebrar o serviço da tcheca logo no game seguinte e, sacando para a parcial, fechou em 6/3 após um longo ponto.

O segundo set foi decidido no detalhe. Strycova não desistia em momento algum e equilibrava o duelo sempre que possível. Com três duplas faltas em um game, a tcheca perdeu seu saque e viu Osaka abrir um break de vantagem. A partir daí, a nipônica manteve a liderança no placar até o final e selou a vitória por 6/4.

Buscando uma vaga na final do Toray Pan Pacific Open, Osaka enfrentará a italiana #37 Camila Giorgi, que avançou às semis devido a desistência da bielorrussa #63 Victoria Azarenka.