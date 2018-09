Em Tóquio, Vekic bate Garcia e alcança primeira semifinal em nível Premier na carreira

Três meses depois do título em Nottingham, a croata #45 Donna Vekic voltou a garantir lugar na fase semifinal de um torneio da WTA. Na madrugada desta sexta-feira (21), a jovem de 22 anos venceu a francesa #4 Caroline Garcia, segunda maior favorita ao título, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h14 de partida. Com o resultado, Vekic está entre as quatro tenistas que disputarão duas vagas na grande final do Toray Pan Pacific Open.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

A croata passou um pequeno susto no início do confronto. Ao ser quebrada logo no segundo game, viu a adversária abrir 2 a 0. Porém, Vekic logo reagiu e quebrou de zero no game seguinte. Com belas jogadas e contando com erros bobos de Garcia, a croata obteve outro break no sétimo game e abriu 5 a 3. Sacando para se manter viva no set, a francesa voltou a ser quebrada sem fazer nenhum ponto e viu Vekic fechar em 6/3.

Em um segundo set um tanto quanto parecido com o anterior, a tenista da Croácia seguia agressiva e sólida do fundo da quadra. Entretanto, com uma dupla falta, perdeu seu saque no quinto game. Garcia abriu 4 a 2 e pareceu ter assumido o controle da parcial. Foi então que Vekic passou a atuar em alto nível, conseguiu dois breaks e emplacou uma sequência de quatro games, virando o set e fechando em 6/4.

Em uma das semifinais do WTA Premier de Tóquio, Vekic enfrentará a tcheca #8 Karolina Pliskova, que eliminou a qualifier norte-americana #75 Alison Riske em três sets, parciais de 6/1, 6/7 (5) e 7/6 (4).