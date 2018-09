Wawrinka derruba atual campeão Dzumhur e volta à uma semifinal após sete meses

Nesta sexta-feira (21), o experiente suíço Stan Wawrinka conseguiu avançar a mais uma semifinal na carreira, a primeira desde fevereiro, em Sofia. Wawrinka derrubou o bósnio #28 Damir Dzumhur, atual campeão do ATP 250 de São Petersburgo, por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20.

Com o resultado, Stan avançou para a semifinal na Rússia e tenta voltar a repetir os suas melhores performances na quadra dura para voltar entre os melhores no ranking. Chegando entre os quatro melhores do torneio, Wawrinka sobe 13 posições no ranking, subindo para a posição #75. Caso vença o título, o ex-número três do mundo pode chegar até o #58.

O primeiro set foi favorável para Wawrinka, o diferencial sendo as quebras de saque nos quarto e sextos games da primeira parcial quando o suíço jogou muito e quebrou Dzumhur. Com isso, o suíço relaxou e jogou de forma mais agressiva desfrutando da vantagem obtida e ser letal nos momentos decisivos para vencer por 6/3 em 33 minutos de set.

Sendo mais potência ainda, Stan seguiu com a sua estratégia de jogar com bolas mais potentes no segundo set e conseguiu se impor diante do atual campeão do torneio. A maior potência de Wawrinka também falou mais alto para que ele mantivesse o seu saque e fizesse um segundo set competitivo por 6/4, com aproveitamento de 79% de primeiro saque e duas quebras ao seu favor, levando assim a partida em dois sets.

Nas semifinais, Wawrinka enfrenta o #65 Martin Klizan, que conseguiu virada espetacular diante do #34 Denis Shapovalov, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.