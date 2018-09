Thiem supera momentos de instabilidade e elimina Medvedev em São Petersburgo

Na tarde desta sexta-feira (21), o jovem austríaco #8 Dominic Thiem superou várias dificuldades para derrotar o russo #35 Daniil Medvedev por dois sets a um com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6(2), em 2h08. Com a vitória, o austríaco avançou para as semifinais do ATP 250 de São Petersburgo e vai em busca de sua quinta final no ano.

O primeiro set foi favorável à Thiem, o diferencial sendo a sua performance no primeiro e sétimo game da primeira parcial quando o austríaco quebrou o saque do rival. Com isso, o atual número oito de simples aproveitou para jogar mais focado utilizando-se da vantagem obtida e ser mais agressivo nos momentos decisivos para vencer o primeiro set por 6/2.

Voltando menos disperso, Medvedev retornou à quadra mais focado e começou a usar e abusar ainda mais da suas bolas mais variadas no segundo set e, se impôs diante de Thiem. A maior regularidade também contribuiu para que o russo jogasse de maneira mais precisa na parcial e fechasse o segundo set por 6/3, empatando assim o embate em um set para cada lado.

O terceiro set foi um set mais disputado, porém favor de Thiem, a diferença sendo os seus três aces na parcial final, quando o austríaco manteve o seu saque no tie break. Com isso, o cabeça de chave número um usou seus melhores golpes para jogar com mais potência e com a vantagem obtida no game decisivo, e este mais focado nos momentos decisivos, fechou o terceiro set e o jogo por 7/6, com 7-2 no game de desempate, após quase 2h10 minutos de batalha.

Na próxima rodada, o jovem tenista de 25 anos terá um difícil duelo diante do espanhol #26 Roberto Bautista Agut, que chegou nesta semifinal do torneio após vencer o italiano #22 Marco Cecchinato.