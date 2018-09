Com dificuldades, Nishikori derrota Basilashvili e avança em Metz

Cabeça de chave número um do ATP 250 de Metz, o #13 Kei Nishikori bateu com dificuldades o #31 Nikoloz Basilashvili, e avançou às semifinais na França. Nesta sexta-feira (21), o japonês fechou em dois sets a um, parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 2h09.

Ambos os tenistas não tiveram vida fácil no torneio até se enfrentarem nas quartas. Apesar de Nishikori ter entrado já na segunda fase, enfrentou a constância e serviço potente do atual campeão #45 Gojowczyk e venceu 7/6 e 6/3. Basilashvili passou fácil pelo #186 Kenny De Schepper, com 6/2, 7/6, mas sofreu para vencer o local #108 Ugo Humbert, parciais de 6/7, 7/6 e 6/3.

No primeiro set Nishikori confirmou seus serviços com muita facilidade - ganhou todos os pontos com o primeiro saque -, enquanto Basilashvili ganhou somente 55%, cometeu 26 erros não-forçados - 13 só nos primeiros três games - e teve o serviço quebrado duas vezes. Assim, o japonês fechou em 6/3.

Basilashvili, apesar de ter perdido o primeiro serviço do segundo set, weeou menos e conseguiu uma quebra de volta em seguida; confirmou seus serviços com facilidade e contou com a queda de aproveitamento de Nishikori no primeiro e segundo saques para no 4/4 ganhar novamente o game de serviço do japonês, e vencer 6/4 em seguida.

Na metade do terceiro set, Nishikori estava em apuros. No sexto game, Basilashvili teve a chance de abrir 4/2 com uma quebra de frente, mas Kei conseguiu a quebra de volta: 3/3. O japonês seguiu constante até estar na frente com 5/4. Na sequência, o georgiano perdeu o serviço e a partida: 6/3, 4/6 e 6/4.

Nishikori enfrenta nas semis o alemão #166 Matthias Bachinger, que veio do qualifying tound, e venceu na chave principal #82 Jaume Munar, e os lucky losers #155 Gregoire Barrere e #120 Yannick Maden.