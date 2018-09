Dimitrov vence Tiafoe com facilidade no primeiro confronto da Laver Cup 2018

Nesta sexta-feira (21), no primeiro jogo da Laver Cup, o #7 Grigor Dimitrov ganhou facilmente o primeiro set do errático #40 Frances Tiafoe, que por vezes parecia displicente, andando em quadra. Na segunda parcial, o americano se esforçou mais nas trocas de bolas e conseguiu igualar o jogo, mas não foi suficiente para impedir a vitória do búlgaro por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/4.

Na segunda edição da Laver Cup, realizada em Chicago, nos Estados Unidos, o Time Europa é formado por Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin e Kyle Edmund ; o capitão será Bjorn Borg. No Time Mundo estão Kevin Anderson, John Isne, Diego Schwartzman, Jack Sock, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe; o capitão é John McEnroe.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Quatro dos seis tenistas de cada time foram qualificados a partir do ranking da ATP após Wimbledon, os outros dois foram escolhas dos capitães.

A cada dia quatro partidas serão disputadas, três de simples e um de duplas. Os jogos de sexta-feira (21) valem um ponto, os de sábado (22), dois pontos, e os de domingo (23), três. Vence o time que fizer 13 pontos em um total de 24 possíveis; caso ocorra empate (12-12), uma 13ª partida, de duplas, será disputada para definir o time campeão no domingo (23).

Na sequência do dia, em um jogo disputadíssimo, Kyle Edmund bateu Jack Sock por 2 a 0 (6/4, 5/7 e 10/6) e abriu 2 a 0 para o time Europa. O destaque desta sexta-feira é a união de Novak Djokovic e Roger Federer para um jogaço de duplas contra Kevin Anderson e Jack Sock. A programação das sessões de sábado (22) e domingo (23) estarão disponíveis no site da Laver Cup.