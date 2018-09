Goffin vence grande jogo contra Schwartzman e aumenta vantagem da Europa na Laver Cup

A edição de 2017 da Laver Cup foi repleta de emoções e, pelo visto, a desse ano não será diferente. No primeiro dos três dias de competição, o público presente já se deparou com um ótimo jogo de tênis. Abrindo a sessão noturna desta sexta-feira (21), o belga #11 David Goffin venceu de forma sensacional o argentino #14 Diego Schwartzman por dois sets a um, parciais de 6/4, 4/6 e 11/9. Com o resultado, o Time Europa abriu 3 a 0 lidera com folga o placar geral diante do Time Mundo.

O primeiro set ficou marcado pela grande reação de Goffin. Com um início de partida muito irregular, o belga foi quebrado e ficou em desvantagem, mas entrou no jogo e, contando com uma queda de rendimento do argentino, virou o placar. Com mais um break, fechou em 6/4.

Schwartzman voltou mais consistente e passou a dominar as trocas de bola no segundo set. Em um ritmo intenso, obteve duas quebras de serviço e abriu 5/2. Goffin devolveu um dos breaks e ensaiou uma nova reação, mas o argentino soube resistir a pressão e devolveu o 6/4, empatando o jogo.

A decisão foi para o match tie break, onde o primeiro a vencer 10 pontos é o ganhador. Avassalador, o belga se impôs e fez 7 a 2 rapidamente. Porém, Schwartzman deixou em quadra seu espírito de luta e correu atrás do prejuízo. Motivado e recebendo apoio da torcida, o argentino virou para 9-7 e teve dois match points.

Apesar do momento ruim, Goffin não se abateu, diminuiu o número de erros e salvou os dois match points. Conquistando um mini break no saque do oponente, chegou ao ponto da partida e, com um erro não forçado de Schwartzman, selou a vitória por 11-9.