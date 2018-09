Osaka mantém alto nível e vai à final em Tóquio

Desde sua última derrota, em Cincinnati, já são dez vitórias consecutivas para Naomi Osaka. Na madrugada deste sábado (22), a japonesa venceu Camila Giorgi, da Itália, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3 em 1h11 de partida pelas semis do WTA Premier de Tóquio.

Osaka conquista assim a sua segunda final na temporada, as duas de forma consecutiva, visto que a japonesa conquistou o título do US Open há apenas três semanas, perdendo apenas um set no caminho. Em Tóquio, ela venceu todas as partidas em sets diretos. Pode ser, ainda, seu primeiro título neste torneio, superando sua melhor marca, a final em 2016, quando caiu para Caroline Wozniacki em dois sets.

Na partida, Osaka continuou a servir muito bem na maioria da partida e jogando com sua agressividade precisa típica de seu melhor nível, conquistando, assim, 30 dos 64 pontos disputados no serviço de Giorgi, ao passo que a italiana venceu apenas 8 de 42 do saque da japonesa. Em entrevista após a partida, ela confessou a ajuda do serviço: "me ajudou muito hoje", disse Osaka. "Ela estava jogando bem, e eu tive de sacar bem. Queria muito chegar a essa final".

Na última partida de simples da edição do Premier de Tóquio em 2018, Naomi Osaka enfrentará a tcheca Karolina Pliskova, que passou em três sets em todas as partidas que jogou na semana, incluindo sua última vitória, nas semis, contra a croata Donna Vekic. No confronto direto, cada uma possui uma vitória. A última partida, ocorrida em Indian Wells em 2018, foi vencida por Osaka.