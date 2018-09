Anderson/Sock brilham, derrubam Djokovic/Federer e marcam primeiro ponto para Time Mundo

Em noite inspirada do norte-americano Jack Sock, ele e o parceiro, o experiente sul-africano Kevin Anderson, ganharam o primeiro ponto do Time Mundo na Laver Cup após vencer a dupla blockbuster do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic, que jogaram pela primeira vez juntos e buscavam fechar o dia com 4 a 0 no placar para o Time Europa. Na quadra indoor do ginásio do Chicago Bulls, nos Estados Unidos, a dupla do 'Mundo' venceu por dois sets a um, parciais de 6/7(5), 6/3 e 10-6.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Muito sólidos na partida, a parceria do Time Mundo, esperança de ponto certo no primeiro dia do torneio, precisou de 1h25 para fechar. Eles contabilizaram oito aces - muitos deles de Kevin Anderson - contra quatro da dupla do Time Europa, que cometeu duas duplas faltas contra nenhuma de seus rivais. Anderson/Sock dispararou 77 winners contra 63 de Djokovic/Federer.

O primeiro set começou muito disputado e firme das duplas, o suíço sacou muito firme para confirmar seus games e sustentou. No tie break, a disputa no saque de Sock foi intensa e teve uma atuação surreal de Federer dominando as ações com seus voleios na rede até quebrar e vencer a primeira parcial por 7/6, com 7-5 no tie break.

Na segunda etapa, a dupla do Time Europa sofreu um apagão, cometeu muitos erros na rede e acabou sendo quebrada em duas oportunidades, vendo os rivais dispararem em 5/2 no placar. Sem titubear, a parceria de Sock e Anderson furou a possibilidade do Time Europa no saque do sul-africano e confirmou o que foi o set de empate por 6/3 coroando uma performance iluminada do sul-africano.

'Fedole' perdeu o primeiro jogo do 'Time Europa' na Laver Cup (Foto: Ben Solomon/Laver Cup)

No match tie break, a dupla do Time Mundo sofreu um pouco, cometeu alguns erros na rede mas acabou quebrando em três oportunidades os rivais fazendo 9-5 no placar. Firmes, Anderson e Sock acabou com a tentativa do Time Europa no saque de Federer e confirmou com uma potente direta do estadunidense, que decretou a vitória por 10-6, coroando mais uma performance espetacular de Sock nas duplas.