Soberano, Thiem passa por Bautista Agut e avança à final do ATP 250 de São Petersburgo

Principal favorito ao título do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia, o austríaco #8 Dominic Thiem bateu o espanhol #26 Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h25 de partida, e avançou para a final do torneio europeu, sua primeira em quadra dura depois de dois anos.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Thiem não passou muito sustos em ambos os sets em seus games de saque. Com muitas trocas de bola, o jogo foi passando e o equilíbrio era evidente. Porém, no décimo game, Bautista Agut não conseguiu resistir a pressão do austríaco e acabou sendo quebrado. Com isso, o austríaco fechou o primeiro set em 6/4.

A segunda parcial foi mais tranquila ainda para o top 10. Enfrentando apenas um break point, o austríaco sacou muito bem e conseguiu um ótimo número de winners. Com um break no sexto game, abriu 5/2. A partir daí, apenas administrou a vantagem e, servindo para o jogo, fechou em 6/3 com um erro não forçado do espanhol.

Na decisão do St. Petersburg Open, Thiem terá pela frente o eslovaco #65 Martin Klizan, que eliminou o suíço ex-número três do mundo #88 Stan Wawrinka por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Vale ressaltar que nas três vezes que os tenistas se enfrentaram, o austríaco perdeu todas.