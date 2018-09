Simon derrota Albot em Metz e volta à uma decisão após quatro meses

Neste sábado (23), o experiente e tinhoso francês #39 Gilles Simon alcançou mais uma decisão em torneios ATP na carreira ao derrotar o #107 Radu Albot, da Moldávia, por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/1. Com o resultado, Simon garantiu sua vaga na final do ATP 250 de Metz e tenta seu segundo título do ano em três finais - venceu Pune contra Anderson e perdeu Lyon para Thiem.

O primeiro set foi tranquilo para Simon, o diferencial sendo a quebra de saque no sexto game da primeira parcial quando o francês devolveu muito e quebrou Albot, que busca sua primeira final em simples em nível ATP. Com isso, o francês se focou mais e jogou de forma mais consistente desfrutando da vantagem obtida, sendo cirúrgico nos momentos decisivos para vencer por 6/3 em 38 minutos.

Sendo mais regular ainda, 'Gillou' seguiu com a sua estratégia de jogar com bolas mais profundas e variadas no segundo set e conseguiu se impor diante do moldávio. A maior consistência de Simon também falou mais alto para que ele mantivesse o seu saque e fizesse um segundo set impecável por 6/1, com aproveitamento de 71% de prumeiro saque e três quebras ao seu favor, levando assim a partida em dois sets em uma hora e vinte de embate.

Na final, Simon enfrenta a surpresa alemã, #166 Matthias Bachinger. O tenista, que entrou como lucky loser, nunca tinha chegado à nenhuma partida nesse nivel e estágio em torneios ATP, e derrubou nas semifinais o #12 Kei Nishikori, cabeça de chave número um do Moselle Open.