No detalhe: Pliskova vence Osaka e conquista título do WTA Premier de Tóquio

Na madrugada deste domingo (23), a tcheca #8 Karolina Pliskova venceu a dona da casa, #7 Naomi Osaka, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h03 de partida, e sagrou-se a grande campeã do WTA Premier de Tóquio, no Japão. Esse é o título de número onze na carreira da ex-número um do mundo, o segundo em 2018.

Em um duelo disputadíssimo, prevaleceu a tenista que aproveitou as poucas oportunidades ao longo do jogo. O primeiro set foi decidido no detalhe. Fazendo valer o único break point da parcial, Pliskova conseguiu a quebra e, sem sustos, fechou em 6/4.

O panorama se manteve no segundo set. Sacando muito bem e sem ceder nenhuma chance de quebra para Osaka, a tcheca voltou a ter apenas uma chance de break e não desperdiçou. Sacando para o título, fechou novamente em 6/4 com um belo ace.

Na cerimônia de entrega de troféus do Toray Pan Pacific Open, Pliskova elogiou a ótima semana no torneio asiático e se disse ansiosa para voltar na próxima temporada.

"Essa arena é incrível, eu me diverti muito durante essa semana. Eu vim ao Japão nos últimos anos e espero estar de volta no ano que vem", disse.

Pliskova volta às quadras nesta semana do WTA Premier 5 de Wuhan, e tem bye na estreia - estreia contra a vencedora do confronto entre Wang e Sakkari. Osaka desistiu do torneio.