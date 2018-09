Bertens supera drama em Seul, passa por Tomljanovic e conquista terceiro título em 2018

No melhor ano de sua carreira, a #12 Kiki Bertens continua a crescer mais e mais. Na madrugada deste domingo (23), a holandesa bateu a #53 Ajla Tomljanovic, da Austrália, com parciais de 7/6(2), 4/6 e 6/2 em 2h22 de partida pela final do WTA International de Seul, na Coreia do Sul.

Bertens garante seu terceiro título no ano, dois deles na quadra dura, tendo vencido seu primeiro torneio nesta superfície em Cincinnati, há apenas um mês. Com o resultado na hard sul-coreana, ela se torna a segunda tenista com mais títulos na temporada, empatando com Halep e Mertens estando atrás apenas de Kvitova, que tem cinco triunfos.

Na partida, a campeã se saiu muito melhor, além de ter mostrado um nível mais agressivo e eficiente, terminando a partida com 40 winners contra 18 de Tomljanovic. Nos erros, ambas as tenistas tiveram números semelhantes, com Bertens reduzindo sua taxa apenas no terceiro set, em que venceu por 6/2.

Com a campanha vitoriosa, a holandesa entrará no top 8 da corrida para Singapura, tornando-se a #11 tenista mais bem pontuada no ranking, melhor marca de sua carreira. Bertens joga nesta semana o WTA Premier 5 de Wuhan, e enfrenta na estreia a #39 Belinda Bencic.

Tomljanovic, apesar da derrota, voltará ao top 50 pela primeira vez após a cirurgia do ombro, além de chegar ao melhor posto de sua carreira: #47.