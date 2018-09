Mertens não resiste à Sasnovich e cai na estreia em Wuhan

De volta às quadras após uma derrota em Tóquio, a #31 Aliaksandra Sasnovich conquistou uma grande vitória. Neste domingo (23), a bielorrussa fez sua estreia no WTA Premier 5 de Wuhan, na China, contra a belga #13 Elise Mertens, vencendo em dois tie breaks, em duas horas de partida.

Sasnovich, assim, conquista sua primeira vitória em setembro, após cair para Osaka no US Open e para Pavlyuchenkova em Tóquio. Ela também amplia a vantagem sobre Mertens no confronto direto, tendo agora 2 a 0 no total. A bielorrussa continuará somando pontos no ranking, visto que, em 2017, caiu na segunda rodada do qualifying.

Mertens, em contrapartida, perderá pontos no ranking, pois na sua campanha anterior, em 2017, avançou à segunda rodada de Wuhan, sendo eliminada por Elena Vesnina. No entanto, até então, ela não perderá posições na lista das melhores colocadas, mantendo-se no top 15.

Na partida, Sasnovich foi superior em boa parte dos momentos, desperdiçando diversos break points, set points e serviços cruciais. Ela teve 12 bps, convertendo apenas quatro, enquanto Mertens teve sete oportunidades. A bielorrussa serviu para ambos os sets uma vez em cada, desperdiçando ambas as oportunidades.

Na segunda rodada, Aliaksandra Sasnovich terá pela frente a qualifier #46 Monica Puig, de Porto Rico, que avançou sobre Kirsten Flipkens em três sets. Será o primeiro confronto entre as duas no circuito.