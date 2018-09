Thiem acaba com invencibilidade de Klizan em finais e garante título em São Petersburgo

Atual número oito do mundo, Dominic Thiem, principal favorito na chave do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia, confirmou o favoritismo. Neste domingo (23), Thiem freou a boa campanha do eslovaco #65 Martin Klizan, campeão do torneio em 2012 e algoz de Wawrinka na semifinal. O austríaco venceu a decisão em 1h08 para fechar o placar em 6/3 e 6/1.

Thiem converteu três aces, contra quatro de Klizan, que venceu 67% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 86% de aproveitamento do austríaco, totalizando 18 de 21 games de serviço bem sucedidos.

Chegando à final com vitórias sobre o cabeça de chave o italiano Fabio Fognini, o canadense Denis Shapovalov e na semifinal o suiço Stan Wawrinka, Klizan teve um inicio sólido, e foi confirmando seus games de saque com mais tranquilidade e solidez que o austríaco. Thiem arriscou na devolução no sétimo game e contou com erros no backhand do eslovaco para conquistar a quebra e administrou para fechar o set com uma segunda quebra no nono game, por 6/3, em 37 minutos.

Na segunda etapa, Thiem esteva mais embalado, abriu 3/0 com quebra no segundo game. O jovem de Innsbruck manteve-se tranquilo e agressivo na linha de base e voltou a quebrar o saque de Klizan no sexto game sacando firme no game seguinte para o jogo e fechando por 6/1, em 33 minutos.

It's title number three of 2018 for @ThiemDomi



The Austrian takes down Martin Klizan 6-3 6-1 in the #spbopen final pic.twitter.com/iJzi6gM4UC — Tennis TV (@TennisTV) 23 de setembro de 2018

Klizan perdeu seu 100% de aproveitamento em finais. Anteriormente, havia vencido seis de seis decisões, a última delas em agosto deste ano, em Kitzbühel - torneio em que eliminou o próprio Thiem, dono da casa. O eslovaco havia vencido o rival nos três encontros anteriores entre eles.

São Petersburgo é o 11º título da carreira de Thiem, mas apenas o segundo em torneio disputado em piso rápido indoor. Campeão em Lyon, na França, e Buenos Aires, na Argentina, Thiem iguala as temporadas 2015 e 2016, quando conquistou ao menos três títulos no ano.